Il team giapponese ha ufficializzato con una nota sul proprio sito ufficiale il prolungamento di contratto fino al 2024 del pilota campione del mondo in carica. "Sono felice di proseguire qui, Yamaha ha creduto in me fin dall'inizio. Credo nel progetto e sento che Yamaha è veramente motivata", ha commentato El Diablo

Yamaha e Fabio Quartararo insieme per altri due anni. Prosegue la liaison tra il pilota campione del mondo in carica della MotoGP e la casa giapponese. Il team del managing director Lin Jarvis ha ufficializzato il prolungamento del contratto del "Diablo" fino al 2024. Quartararo, vincitore dello scorso campionato e leader del Mondiale nel 2022, è reduce dal secondo posto al Mugello alle spalle del ducatista Francesco Bagnaia. L'annuncio, con tanto di foto e cartello celebrativo, arriva alla vigilia del weekend del Montmelò. Una trattativa non facile, per un pilota che aveva ovviamente molti estimatori nel paddock.

Quartararo: "Sono felice, credo nel progetto" Mentre il mercato piloti infiamma dopo l'addio di Suzuki al Motomondiale, Yamaha e Quartararo proseguono, dunque, il loro matrimonio spegnendo i rumors su una possibile partenza del francese. "Sono davvero felice di annunciare che rimarrò in Yamaha per altri due anni - le parole del 'Diablo' -. Il team ha creduto in me fin dall'inizio e non è una cosa da prendere alla leggera. E' stata una decisione importante: sono in un grande momento della mia carriera, quindi ho preso un po' più di tempo per prendere questa decisione per essere sicuro. Credo nel progetto Yamaha e sento che la Yamaha è davvero motivata. Ora che abbiamo ufficialmente confermato la nostra decisione di continuare insieme questo percorso, possiamo concentrarci completamente sulla stagione in corso", ha concluso Quartararo.