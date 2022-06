Moto3, Angeluss MTA prepara Herrera wild card

Il progetto del main sponsor del team di Tonucci va avanti e si punta a una moto gestita da sole donne per Aragon. Questo weekend il Motomondiale fa tappa a Barcellona, il GP di Catalunya è live su Sky e in streaming su NOW, le gare domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Dopo l'inizio della partnership di Angeluss con il team MTA di Alessandro Tonucci, appena entrato nel mondiale, il progetto dietro al main sponsor è pronto a decollare con una wild card tutta al femminile che è già stata richiesta. Angeluss punta a schierare in futuro un team di sole donne, e per dare il via a questa idea il primo passo sarà l'approvazione della wild card già richiesta per il GP di Aragon.

In attesa della conferma di Irta, la pilota scelta è Maria Herrera, spagnola con esperienze in Moto3, Supersport e MotoE, il campionato in cui è impegnata a tempo pieno.

Test ad Aragon prima della gara

Herrera affronterà questa wild card con l'idea di ispirare nuove generazioni di piloti donna come lei, ma senza la pretesa di far diventare un impegno occasionale un trampolino per un possibile ritorno in Moto3. Non è stata ancora svelata la squadra che appoggerà questa wild card, che però sarà tutta composta da donne, sia dal punto di vista meccanico che da quello ingegneristico. Prima del weekend di gara questa squadra farà un test sulla stessa pista di Aragon.