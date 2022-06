Aggiornamenti importanti sul grande assente di questo weekend, Marc Marquez: l'intervento all'omero del braccio destro durato circa tre ore è perfettamente riuscito, ora inizia il periodo di riabilitazione per l'otto volte campione del mondo. Intanto questo weekend si corre il GP di Catalunya: la gara di MotoGP domenica alle 14 live su Sky e in streaming su NOW

Un intervento complesso, durato tre ore, ma che è perfettamente riuscito. Marc Marquez è stato operato all’omero destro nella Mayo Clinic di Rochester in Minnesota. "Per tre ore – si legge in una nota della Honda - il dottor Joaquin Sanchez Sotelo e il suo team hanno eseguito un'osteotomia omerale". Per il team medico l’intervento è riuscito, ora per il pilota spagnolo comincia l'iter per il recupero. Marquez resterà negli Stati Uniti nei prossimi giorni per garantire il suo immediato recupero post-operatorio prima di tornare in Spagna per continuare la riabilitazione.