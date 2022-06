Superbike, il Round di Misano è in diretta su Sky

Da Rea a Bautista, come arrivano i piloti a Misano

Gara 2 è stata la degna conclusione del week end portoghese. Ancora Rea e la Kawasaki davanti a tutti grazie ad un sorpasso pazzesco alla chicane a cui ha fatto seguito un incredibile controllo del posteriore partito di netto nel curvone che porta al traguardo. Nulla da fare per Bautista, sconfitto nel corpo a corpo con il campionissimo nordirlandese. Adesso è il turno di Misano. Razgatlioglu, terzo nel mondiale, ha 55 punti di distacco da Bautista, leader in classifica. Dopo Aragon e Assen, piste storicamente complicate sia per la Yamaha sia il campione del mondo in carica, in Portogallo il turco avrebbe dovuto recupere punti, sulla carta. In realtà ne ha persi altri sette. Adesso a Misano la necessità di mettersi alle spalle Rea e Bautista è diventata pressante. Qui lo scorso anno Toprak aveva cominciato a vincere…buon segno. Jonathan Rea a Misano si presenta ancora una volta come il “serial winner”. Otto vittorie, due in più di Bayliss, e la prima in assoluto per lui nel 2009. I podi in Romagna per il sei volte campione da mondo sono addirittura 15. Il cannibale della Superbike sta guidando alla grande in questo inizio di stagione. È spaventosamente consistente, velocissimo, come sempre non molla un metro agli avversari ma soprattutto non sembra più “guidare sopra i problemi” come faceva lo scorso anno. La Kawasaki è decisamente migliorata e il Cannibale della Superbike sta tirando fuori il massimo dalla sua ZX10-RR. Alvaro Bautista arriva a Misano da leader del mondiale con 17 punti di vantaggio su Jonathan Rea. Il gap non sarà magari particolarmente significativo in questo avvio di stagione, ma i 12 podi in 12 gare (unico pilota dopo Estoril) pesano e come. Nella sua miglior stagione in SBK, la prima con Ducati nel 2019, lo spagnolo era arrivato a 15 e a Misano può quindi eguagliare il suo “personal best”. A differenza di allora però lo spagnolo ha una consapevolezza diversa. Ha maturato esperienza con le gomme Pirelli, conosce meglio la Ducati e i due anni in Honda sono stati “tosti” ma certamente formativi. Ad inizio stagione i test sulla pista romagnola erano stati molto positivi con due giornate chiuse davanti a tutti. Ducati e Bautista hanno tutto per un grande week end nel round di casa.