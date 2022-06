E' grande Ducati anche in Supersport, dove Bulega comanda un plotone di piloti italiani nelle libere a Misano. Miglior tempo per Steeman nella SSP300, secondo Vannucci. Il round di Misano è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Come in Superbike, anche in Supersport il weekend di Misano inizia bene per Ducati Aruba. Nicolò Bulega ha siglato il miglior tempo nelle libere girando in 1’37”620, battendo di mezzo secondo il record della pista in gara. Le Ducati Panigale V2 beneficiano da questo round di cinquecento giri motore in più e questo ha certamente aiutato, come dimostrano le belle prestazioni di Federico Caricasulo (4°) e Raffaele De Rosa (5°). Non solo Ducati però nelle prime posizioni, perché il secondo crono è quello di Stefano Manzi staccato di un paio di decimi. Terzo Dominique Aegerter, che rompe l’egemonia italiana: considerando anche Lorenzo

Baldassarri al sesto posto, troviamo cinque piloti di casa tra i primi sei. Bene anche Yari Montella (nono) e Mattia Casadei, undicesimo alla prima presa di contatto con la MV Agusta F3 800 dell’infortunato Niki Tuuli.

Situazione interessante anche in Supersport 300 per il tricolore. Il miglior tempo è quello di Victor Steeman in 1’49”098, ma dietro di lui spunta Matteo Vannucci con la Yamaha R3 di AG Motorsport Italia. Terzo posto per Alex Millan davanti alla wild card Alfonso Coppola e a Bruno Ieraci. Buon esordio nel mondiale per Mattia Martella, ottavo davanti a Kevin Sabatucci.