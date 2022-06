Alvaro Bautista vince Gara 1 a Misano davanti a Rea, Razgatlioglu si ritira per problemi tecnici. Rinaldi porta una seconda Ducati sul podio, quarto Bassani. Il round di Misano su Sky Sport e in streaming su NOW

Il sabato di Misano si tinge di rosso grazie alla pole position e alla vittoria di Alvaro Bautista in Gara 1. Dopo aver portato la sua Ducati Panigale V4R in testa alla Superpole, con tanto di record della pista, lo spagnolo ha condotto una gara intelligente sfruttando il potenziale superiore ai suoi avversari: nelle prime fasi il

ducatista ha saggiato le condizioni della pista lasciando sfogare Toprak Razgatlioglu, ma quando davanti a tutti si è messo Jonathan Rea ha rotto gli indugi e preso il comando. Il sorpasso al Curvone suggella una superiorità resa evidente dal ritmo tenuto dopo il sorpasso, battendo il record sul giro in gara a quattro passaggi dalla fine. Per Bautista è la quinta vittoria in stagione, mentre Rea limita i danni chiudendo secondo e scendendo a -22 in classifica generale.

Chi sprofonda è invece Razgatlioglu, fermato da un problema tecnico mentre era terzo e stava faticando a tenere il passo. Sorride dunque Michael Rinaldi, che eredita il podio e porta a due le Ducati Aruba sul podio. Bravo anche Axel Bassani, quarto con la V4R del team Motocorsa e primo tra gli indipendenti. Alex Lowes conclude quinto davanti ad Andrea Locatelli, con le Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona settima e nona, intervallate da Garrett Gerloff. In top-10 anche Scott Redding su BMW, mentre alle sue spalle chiude un Roberto Tamburini ancora alle prese con la caviglia destra infortunata. Luca Bernardi prende i punti della quattordicesima posizione, mentre si ritirano Gabriele Ruiu (dopo una caduta) e Alessandro Delbianco.