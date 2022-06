Baldassarri vince Gara 1 di Supersport a Misano, ma viene penalizzato per track limits. Aegerter ringrazia, terzo Bulega. Vannucci vince al photofinish nella Supersport 300. Il round in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Gara 1 di Supersport a Misano ha regalato un duello strategico tra tre piloti dimostratisi superiori alla concorrenza: Dominique Aegerter ha demolito il record della pista in Superpole ed è scattato dalla prima posizione; a lui si sono uniti Nicolò Bulega e Lorenzo Baldassarri, entrambi in prima fila. I tre hanno dominato la corsa e il risultato si è deciso solo nel giro d’onore. Dopo una bella rimonta decimo su decimo, Baldassarri ha ripreso i primi due e all’ultimo giro è balzato in testa. Aegerter ha replicato, ma Balda ha affondato il controsorpasso decisivo fuori dal Carro. Il pilota del team Evan Bros. ha tagliato il traguardo per primo, salvo cedere la posizione ad Aegerter per una minima infrazione dei track limits all’ultimo giro, all’uscita della curva Misano 1. Un epilogo che non scalfisce la grande prestazione dell’italiano, ma che consegna la sesta vittoria dell’anno al campione del mondo.

Un problema al freno posteriore non ha impedito a Bulega di chiudere terzo, a meno di due decimi dal vincitore. Ben diciassette secondi più indietro, la lotta per la quarta posizione si è risolta al photofinish con Can Oncu davanti a Stefano Manzi, Yari Montella e Jules Cluzel. Buona ottava posizione all’esordio con MV Agusta per Mattia Casadei, top-10 per Marcel Brenner e Adrian Huertas, a punti Leonardo Taccini e Nicholas Spinelli.