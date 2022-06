Undicesimo nella classifica combinata dopo il venerdì di Libere al Sachsenring, ma soprattutto ancora dolorante dopo l'incidente al via del GP di Barcellona che gli aveva causato la frattura al polso sinistro. Alex Rins deciderà soltanto nelle prossime ore se correre in Germania: "Vediamo come mi sento sabato, poi deciderò", ha detto su Twitter il pilota della Suzuki. La gara in Germania è in diretta domenica 19 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8