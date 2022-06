Alle 14 scatta la gara della MotoGP, con Bagnaia su Ducati in pole davanti a due francesi: Quartararo su Yamaha e Zarco del team Prima Pramac. Temperature molte alte al Sachsenring (34 gradi), umidità al 23%: con queste condizioni meteo sarà decisiva la gestione delle gomme, per avere uno pneumatico in grado di spingere negli ultimi giri. In Moto2 vittoria di Augusto Fernandez, in Moto3 successo di Guevara. Il GP di Germania è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8