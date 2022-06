Poteva andare anche peggio per come era iniziato il week end. A ben guardare l’ottavo tempo di Vietti lo tiene in gioco domenica, contando soprattutto sulla sua capacità di farsi valere in gara. Ma non sarà facile. Sam Lowes scatta davanti a tutti per la diciottesima volta in carriera, è un pilota d'esperienza per quanto discontinuo, ma quando imbrocca la giornata giusta è un osso duro per tutti. Anche per un pilota in forma come Augusto Fernandez che ha dominato le prove e scatterà dalla prima fila con il terzo posto, di fianco a lui e ad Arenas. Guardando la griglia di partenza Vietti può tirare un sospiro di sollievo, pensando alla situazione in campionato. L’avversario più pericoloso nella lotta al titolo, Ogura partirà due file dietro la sua, Aron Canet, tra i migliori visti in questi giorni, scatterà dal sesto posto, solo una fila davanti a lui. Il pericolo maggiore potrebbe arrivare proprio da Fernandez, ma 37 punti di vantaggio sullo spagnolo lo mettono per il momento al sicuro.