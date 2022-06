Se l’era preparata per tutto il week e in gara ha puntualmente fatto il vuoto. Izan Guevara ha vinto passeggiando al Sachsenring, rifilando quasi 5 secondi a Foggia, e guadagnado punti pesanti in classifica. Adesso il pilota della Gas Gas è a soli sette punti dal compagno di squadra Garcia che non è riuscito a battere Foggia all’ultimo giro dopo averlo tallonato per metà gara. Dennis s’è visto infilare all’ultima curva, dopo avere respinto un primo attacco con una super staccata, ma nell’incrocio di traiettorie il romano si è rimesso davanti. Il pilota della Leopard rivede il podio dopo sei gare, riprende fiducia dopo la sfortunata trasferta di Barcellona e si riporta al terzo posto nel mondiale, superando Masia, irriconoscibile (solo 12° il pilota della Ktm). Non sarà facile infilarsi nel derby tutto spagnolo tra Guevara, in gran crescita, e Garcia, entrambi sempre a podio nelle ultime sei gare (con l’eccezione della Francia per Garcia). Foggia ha dato il massimo per tenersi dietro Garcia dopo aver assistito impotente alla fuga di Guevara che in pochi giri gli ha rifilato un secondo di distacco, cresciuto oltre i 5 secondi. Dennis, partito bene, ha resistito a Suzuki e Holgado (che l’aveva superato nelle prime battute) poi crollati nel finale, a Sasaki rientrato in gara dopo l’incidente del Mugello, ma ha sudato le sette proverbiali camicie per regolare Garcia che partiva dalla terza fila.