LA CADUTA

Il GP di Germania di Francesco Bagnaia dura solo quattro giri: il ducatista, che partiva dalla pole position ed era stato sorpassato al via da Quartararo, è scivolato da solo in curva 1. 'Pecco' ha perso il posteriore e non si è capacitato per l'errore: 'Avete mai visto un pilota della MotoGP perdere il posteriore così? Dall'inizio della gara non avevo grip', ha detto furente rientrando ai box. Poi ha fatto mea culpa: 'Se sono caduto, vuol dire che ho sbagliato qualcosa' IL VIDEO DELLA CADUTA - L'INTERVISTA