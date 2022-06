Assen, quel parallelismo tra Italia e Spagna

È incredibile il parallelismo di vittorie tra Italia e Spagna nelle categorie minori ad Assen: i numeri sembrano dettare legge in quelle che sono, da sempre, delle classi imprevedibili. Cominciamo con il bilancio di vittorie: Spagna 5 – Italia 3, sia in Moto2 che in Moto3. Proseguiamo con il bilancio delle vittorie nelle ultime 4 edizioni: Spagna 2 – Italia 2… sia in Moto2 che in Moto3! Una costante che non cambia in queste ultime 4 gare corse ad Assen è la marca vincente: sempre l’onnipresente Kalex in Moto2 e la Honda in Moto3.