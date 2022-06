A causa di un guasto all'aereo, Aleix Espargaró non è riuscito a essere presente in sala stampa ad Assen per la conferenza piloti. Per farsi perdonare ha chiamato Quartararo in diretta proprio durante la conferenza, per chiedere scusa della sua assenza. "Scusatemi, scusatemi", ha detto lo spagnolo in video-collegamento dallo smartphone del francese. Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

ASSEN, L'ANALISI DEL CIRCUITO