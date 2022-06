Aleix Espargaró paga un paio di bandiere gialle e deve accontentarsi del 5° tempo in qualifica ad Assen: "Non sono stato fortunato, ma la moto va bene. Non dovremo fare scappare Quartararo, altrimenti la gara è finita. Vorrei andare in vacanza con meno di 25 punti di ritardo da Fabio". Il GP d'Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

