Splendida qualifica per Marco Bezzecchi, che domenica scatterà dalla quarta casella ad Assen: "Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, sono felice per l'Academy. Mi trovo particolarmente bene con la Ducati, anche se devo lavorare per migliorare in staccata". Il Il GP d'Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP ASSEN, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE