Fabio Quartararo torna sul duello con Bagnaia, che si è ripetuto ancora una volta nelle qualifiche ad Assen: "Io e Pecco avevamo qualcosa in più degli altri, sono felice di partire secondo. Il Mondiale? E' ancora in corsa, così come Aleix e Zarco: per me sono loro tre i più pericolosi".

"Io e Bagnaia avevamo qualcosa in più degli altri"

"E' il miglior giro possibile, forse potevo andare più veloce alla 15 ma comunque non sarebbe valso la pole. Qui le qualifiche valgono un po' meno che in Germania, ci sono più punti di sorpasso. Inoltre la gomma non si consuma come al Sachsenring. La seconda posizione mi rende felice. Vedremo domani, ma io e Bagnaia avevamo qualcosa in più degli altri. In campionato Pecco è lontano, ma ci sono ancora più di 250 punti a disposizione. Sicuramente è ancora in lotta per il Mondiale, così come Aleix e Zarco. Loro tre per me sono i più pericolosi per il campionato".