Le parole del 23enne romagnolo dopo il primo podio in carriera in top class: "Ho fatto a sportellate con Miller e poi ho sfruttato l'errore di Quartararo. E' stato fantastico". Poi sulla bandiera di Valentino Rossi: "Credo che il commissario la volesse dare a Bagnaia, ma l'ho presa io. Voglio mandare un grande abbraccio a Vale. Sei un fratello"

Marco Bezzecchi ha la faccia di chi non ci crede ancora quando si presenta ai microfoni di Sky Sport per le interviste. E' il suo primo podio in carriera in MotoGP e arriva ad Assen, nell'Universitò del Motomondiale. E per giunta alle spalle dell'amico Pecco Bagnaia, anche lui prodotto dell'Academy VR46. "E' stato fantastico - ha spiegato il pilota del team Mooney -. Sono partito abbastanza bene: ho fatto a sportellate con Jack Miller. Volevo stare con i primi, sentivo che potevo andare forte. Quartararo ha fatto un errore, io ho visto una porta aperta e mi sono infilato". Poi ancora: "Ho spinto come un dannato, ho staccato gli inseguitori e ho gestito la gomma. Questa pista mi piace di brutto".