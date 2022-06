Ad Assen non è stata soltanto una vittoria sportiva. Nell’università delle moto è arrivata una laurea per l’industria italiana. Davanti a tutti troviamo due piloti italiani (Bagnaia e Bezzecchi, frutto dell’Academy VR46 di Rossi) in sella a due moto dal cuore emiliano come le Ducati. A seguire altre due moto italiane, per la precisione venete, come le Aprilia di Vinales (3°) e Aleix Espargaró (4°). Il nostro Paese, troppo spesso bistrattato, ha mostrato una faccia tecnologica molto brillante

