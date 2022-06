Il francese non trova scuse per la caduta al 5° giro nel GP Olanda, chiuso con zero punti: "Gara da dimenticare, ho attaccato come fosse l’ultima curva dell’ultimo giro, sono stato troppo aggressivo nella frenata: un errore da rookie che mi fa davvero incazzare, è stato uno sbaglio stupido soprattutto perché avevo il passo per la vittoria". Il pilota Yamaha resta comunque leader del Mondiale, con un vantaggio di 21 punti su Aleix Espargaró

