Bagnaia arriva alla pausa estiva nella migliore condizione possibile. Dopo l'amarezza per la caduta nel GP Germania, Pecco si riscatta una settimana dopo in Olanda con un weekend perfetto: firma la pole, il record della pista e domina la gara dal primo all'ultimo giro. Una prestazione che lo rilancia nell'inseguimento a Quartararo, leader della classifica, che ha salutato Assen senza punti per via di una doppia caduta. Paolo Ciabatti conferma che Bagnaia è assolutamente in corsa per il titolo: "Pecco ha vinto in modo fantastico, Quartararo è caduto chiudendo quindi con zero punti: il distacco dal francese adesso è di 66 punti, prima di Assen erano 91, sono comunque tanti ma si può fare - spiega il direttore sportivo Ducati, intervenuto a Sky Sport 24 -. Campionato riaperto? Noi lo consideriamo chiuso soltanto quando non abbiamo più la possibilità aritmetica di lottare per la vittoria. Le cadute di Bagnaia in Spagna e in Germania hanno pesato molto, anche perché abbiamo dimostrato di essere competitivi in tutti i circuiti. Abbiamo avuto dei problemi nelle prime gare della stagione per qualche difetto di gioventù della nuova moto, però mancano nove gare e ci sono tanti punti a disposizione, il campionato è ancora aperto. Bagnaia è un pilota dal grandissimo talento, ma è anche un ragazzo con capacità di introspezione e autocritica, caratteristiche che l’hanno portato a trovare la forza per tornare a vincere insieme al team. L’incidente tra Quartaro e Aleix Espargaró chiaramente ci ha facilitato le cose, però Pecco ha gestito molto bene la gara, arrivando davanti a Bezzecchi, che è stata l’altra sorpresa positiva di questo weekend".