È finalmente arrivato l’annuncio che era atteso da giorni. Ducati ha blindato anche per la prossima stagione Alvaro Bautista, la sua stella in questo mondiale superbike 2022 dove lo spagnolo sta facendo benissimo. Ritornato in Ducati dopo due anni in Honda HRC, Bautista, che era stato portato nella top class delle derivate di serie dalla casa di Borgo Panigale nel 2019, guida la classifica del mondiale dopo quattro round con 220 punti, 34 di vantaggio su Jonathan Rea.

La stagione di Bautista

Il primo terzo di stagione è stato stellare per il top rider del team Aruba.it: 12 podi in 12 gare, 6 vittorie, 4 secondi e 2 terzi posti. Difficile far meglio quando a completare il terzetto dei “fantastici tre” ci sono anche il sei volte campione del mondo Rea e la nuova stella Razgatlioglu. Bautista sta guidando benissimo, è estremamente consiste e sembra avere la situazione sotto controllo. Certamente non pare essere sempre al limite, e spesso oltre, come nella sua stagione da rookie, quel 2019 in cui, dopo un dominio iniziale annichilente per gli avversari, le cose si erano messe male con una serie terribile di cadute che avevano minato la sicurezza del pilota, permettendo la rimonta feroce di Rea e della Kawasaki. Adesso per far bene in questo 2022 e’ arrivata anche la conferma che non potrà che rendere ancora piu’ sereno il “capitano” Ducati. Ecco le parole del pilota, dell’ing Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse e di Stefano Cecconi, Team Principal, Aruba.it Racing - Ducati