Incidente al Mugello: è morto un pilota

Un motociclista di 35 anni, residente in Lombardia, è morto durante un incidente in pista all'autodromo del Mugello. Ferito in modo grave un 39enne: ha riportato un politrauma ed è ora ricoverato all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. Lo scontro, che ha coinvolto i due piloti, è avvenuto intorno alle 11, durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate per questo fine settimana.