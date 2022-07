SBK Donington, Rea impressiona nelle libere

Che Donington fosse una pista amica per Jonathan Rea si sapeva, viste le sei vittorie ottenute in passato. Il venerdì del quinto round della Superbike 2022 ha confermato la ghiotta chance del nordirlandese, autore del miglior tempo nel combinato delle libere. Dopo aver girato in 1’27” già al terzo giro della FP1, battuto solo da Toprak Razgatlioglu a fine sessione, Rea ha dominato la FP2 chiudendo in 1’27”016. Non è tanto (o solo) il mezzo secondo rifilato al turco a impressionare, quanto il ritmo gara e la facilità che Johnny ha dimostrato di avere sulla pista “di casa”. Razgatlioglu comunque ama il tracciato inglese e si è ben comportato nelle due libere, come anche Scott Redding: terzo nel combinato, il pilota BMW può sfruttare il buon feeling della sua moto con l’asfalto di Donington. Convincente anche Alex Lowes, quarto e a sua volta regolare sul passo.