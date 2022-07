7/13

Benissimo ha fatto immediatamente Enea Bastianini con la moto 2021, cioè un mezzo già a punto e maturo fin da subito dopo lo stupefacente finale di stagione passata. Ha vinto 3 gare, è stato in testa al campionato, ha messo in mostra qualità da top, poi però ha cominciato a commettere errori e a guidare meno bene. In più si devono sommare i pensieri per il rinnovo del contratto (fatto, per 2 anni con moto ufficiale) e quelli ancora non risolti per la destinazione futura: team ufficiale o Pramac?