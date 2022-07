Torna lo spettacolo della World Ducati Week, il raduno organizzato dalla casa di Borgo Panigale per riunire tutti gli appassionati: appuntamento al circuito Marco Simoncelli di Misano dal 22 al 24 luglio. Di seguito il programma completo, in cui spicca la Race of Champions di sabato 23 (diretta su Sky Sport MotoGP alle 17) IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA WDW 2022 Condividi

Inizia il countdown verso la World Ducati Week 2022. Dopo quattro anni di stop causa pandemia, torna il raduno organizzato dalla casa di Borgo Panigale per riunire in una tre giorni all'insegna del divertimento e della passione per le due ruote i fan di tutto il mondo. L'appuntamento è da venerdì 22 luglio a domenica 24, con eventi che, dalla mattina alla sera, trasformeranno il circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli in un vero e proprio parco giochi colorato di rosso (CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA COMPLETO). Per gli appassionati ci sarà la possibilità non solo di ammirare le Desmosedici, ma anche di poterle guidare in pista per un'esperienza unica nel suo genere. E per chi non potesse essere presente nessun problema: Sky Sport vi porterà nel cuore della WDW con collegamenti, interviste e curiosità.

Race of Champions LIVE su Sky Sport sabato 23 luglio leggi anche Ducati, pagelle a metà stagione: Bagnaia da 7 Da non perdere poi l'evento clou dell'11^ edizione della manifestazione, l'attesissima Race of Champions. Uno spettacolo assicurato, soltanto a leggere il roster dei partecipanti. Ventuno piloti Ducati di MotoGP, Superbike e Supersport si daranno battaglia in pista: ci saranno Pecco Bagnaia, Jack Miller, Michele Pirro, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci. Al via poi anche altri piloti Ducati presenti nei campionati Superbike e Supersport, tra cui Oliver Bayliss, figlio del mitico Troy. Le moto protagoniste della "gara dei campioni" saranno la Panigale V4 S e la Panigale V2 in configurazione da gara, personalizzate ciascuna da un’esclusiva livrea ispirata alla grafica della moto usata da ogni pilota durante i campionati. Sky Sport trasmetterà la Race of Champions in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) dalle 17 e fino alle 18.15.