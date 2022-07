Lo avevamo salutato con una vittoria ad Assen, nell'Università del motociclismo. Lo abbiamo ritrovato a Misano con lo stesso smalto di qualche settimana fa. Francesco Bagnaia ha dominato la Race of Champions, la gara organizzata da Ducati per mettere a confronto sul circuito "Marco Simoncelli" i piloti della casa di Borgo Panigale che corrono in MotoGP, Superbike e Supersport. Pecco ha comandato dal primo all'ultimo giro, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche. "E' stato bello, l’obiettivo primario era divertisrsi ma vincere dà gusto. Ho fatto 1:35 e otto con la moto totalmente stradala, è incredibile - ha spiegato il torinese -. Sono contento, questo è il mio primo WDW: vedere così tanta gente mi riempie il cuore di gioia. Spero che anche la gara di MotoGP a Misano sia così. Io in forma dopo la pausa? E' un dubbio ricorrente nei piloti dopo che si riparte, diciamo che è stato un bel modo per ritornare in pista".