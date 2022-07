Pesaro dedica un'opera unica al nove volte campione del mondo: il casco, 4 metri di altezza per 6 di lunghezza, batte ogni record. Prevista anche la stampa della visiera in oleografico/3D, per consentire a tutti i fan di osservare gli occhi del 'Dottore'. Rossi ringrazia: "Pesaro è la mia seconda casa, sono felice mi abbiano dedicato questo maxi casco"

Pesaro ha deciso di omaggiare Valentino Rossi realizzando un’opera unica: Il casco più grande del mondo per il campione di motociclismo più grande di sempre. "Volevamo battere il Guinness dei primati, come Valentino ha fatto nella sua carriera", ha dichiarato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Presentato in piazza D’Annunzio, vicino al lungomare, il casco batte ogni record: 4 metri di altezza per 6 di lunghezza e l’impiego di svariati materiali come: polistirolo, legno ferro e resine. Il realizzatore Riccardo Sivelli spiega come l’opera avrà una particolarità che rende il progetto ancora più unico, ovvero la possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D così che tutti i tifosi avvicinandosi avranno la percezione di osservare gli occhi di Vale. Un grande colpo a effetto e l’ennesimo esempio d’amore della terra dei motori per il più grande di sempre. Un casco da leggenda, per la leggenda Valentino Rossi.