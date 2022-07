Il 'Dottore' è stato a Pesaro per l'inaugurazione del maxi casco a lui dedicato: "Qui è la mia seconda casa, sono contento di questo regalo". Poi il nove volte campione del mondo ha parlato anche del Mondiale in MotoGP: "Spero Bagnaia possa recuperare e lottare per il titolo". Sul suo team: "Mi auguro che mio fratello e Bezzecchi possano fare qualche altro podio". Infine sull'Inter: "Lukaku un grande, felice per il suo ritorno in nerazzurro"

IL MAXI CASCO PER VALENTINO. FOTO-VIDEO