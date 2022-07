Dominique Aegerter si pone come il favorito anche nel round Supersport della Repubblica Ceca, comandando le due sessioni di prove libere con il miglior tempo di 1’34”952. Il suo crono è tre decimi sotto la pole dello scorso anno e gli consente di precedere Nicolò Bulega, ristabilito dopo un malessere che gli ha fatto saltare la Race of Champions della World Ducati Week.

Caricasulo 3°, precede Baldassarri

Tanta Italia nelle prime posizioni: Federico Caricasulo porta la sua Ducati al terzo posto davanti alla Yamaha di Lorenzo Baldassarri. Bene anche Valentin Debise, sostituto dell’infortunato Jules Cluzel in quinta posizione. Sesto tempo per Can Oncu davanti a Stefano Manzi e Raffaele De Rosa, fresco di matrimonio e vincitore un mese fa a Most nell’IDM Supersport. Tredicesimo Yari Montella.