Colpo di scena in Gara 1 di Supersport a Most, dove il dominatore del campionato Dominique Aegerter cade facendo saltare il banco. Un ingresso oltre il limite di Can Oncu alla prima curva causa una carambola che coinvolge lo svizzero e altri quattro piloti: Federico Caricasulo, Raffaele De Rosa, Yari Montella e Andy Verdoia. La gara resta quindi orfana di tanti protagonisti, ma non per questo lo spettacolo viene meno. Lorenzo Baldassarri ne approfitta per scappare in fuga e mostrare un passo consistente, cogliendo la seconda vittoria in stagione per il team Yamaha Evan Bros. Il suo distacco in classifica scende a trentanove punti. Primo podio per Stefano Manzi e la Triumph Street Triple RS, nonostante un problema in Superpole e la partenza in ventunesima posizione: una seconda piazza che conferma la buona crescita del pacchetto moto-pilota, a cui sono mancati più i risultati che la velocità. Terza posizione a sorpresa per il rientrante Steven Odendaal sulla Yamaha di Kallio Racing. Buon quarto posto di Valentin Debise davanti a Glenn Van Straalen e alle MV Agusta di Niki Tuuli e Bahattin Sofuoglu; Adrian Huertas chiude ottavo precedendo Nicolò Bulega, tradito da un lungo all’ultimo giro. Top-10 anche per Isaac Vinales, fuori dai punti Leonardo Taccini (16°) e Federico Fuligni (23°).