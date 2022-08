Il Gran Premio di Portogallo darà il via alla stagione 2023, che partirà da Portimao nel weekend che va dal 24 al 26 marzo del prossimo anno. Si tratta di una prima volta per il tracciato portoghese come gara d'apertura. Dopo 16 anni il Motomondiale (di solito al via in Qatar negli ultimi anni) inizierà in Europa

GP SILVERSTONE: ORARI E TV