Dopo oltre un mese di pausa estiva torna lo spettacolo della MotoGP su Sky Sport: la stagione riparte da Silverstone, con la gara in programma domenica 7 agosto su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 14. Di seguito tutti gli orari del weekend del Motomondiale sui nostri canali

RIPARTE LA MOTOGP: DOVE ERAVAMO RIMASTI