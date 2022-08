Augusto Fernandez si prende il miglior tempo del venerdì di Moto2 a Silverstone davanti a Dixon e Lopez. Quarto Arbolino, primo degli italiani, mentre Vietti chiude al nono posto. Domenica 7 agosto la gara della MotoGP è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, LA GUIDA TV