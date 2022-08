Guevara parte con il piede giusto dopo la pausa, staccando il secondo tempo di giornata in Moto3 dietro al padrone di casa, il britannico McPhee. Solo 29° e staccato di tre secondi l'altro contendente al titolo, Garcia. Il migliore degli italiani è Migno, sesto, mentre Foggia è ottavo. Domenica 7 agosto la gara della MotoGP è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, LA GUIDA TV