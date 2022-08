MotoGp

Curva dopo curva, tutti i segreti di Silverstone

Dopo la pausa estiva, il Motomondiale torna in pista sul circuito di Silverstone e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato, curva dopo curva.

Situato tra il Buckinghamshire e il Northamptonshire, Silverstone nasce come aeroporto militare e il 13 maggio del 1950 ospita la prima gara nella storia del campionato di Formula 1. Dal 1977 al 1986 nel Motomondiale, il circuito è tornato in calendario dal 2010 dopo la lunga parentesi di Donington, sede per oltre 20 anni del GP di Gran Bretagna.





Il record di vittorie (8) nel GP di Gran Bretagna appartiene a Valentino Rossi: 7 a Donington (una in 125, una in 250 e 5 in MotoGP) e un successo a Silverstone nel 2015.