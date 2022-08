"Penalità? Tanti colleghi mi danno ragione"

"Ho avuto tanti messaggi da parte dei miei colleghi di MotoGP dopo il messaggio contro la penalità e tutti mi davano ragione. La cosa più importante è avere equilibrio, sapere quando infliggere la penalità e quando no. Ribadisco che per me è una scelta sbagliata. Penso che avevano gestito bene le cose fino a metà stagione e che capiscano che è stato un errore infliggermi questa penalità. Se questa penalità servirà per il futuro, allora sono contento di scontarla, ma se continuano così allora il cammino non è sicuramente buono. Non so quanto lasceremo con la penalità, ma non voglio diventare pazzo. Adotteremo la strategia migliore. L'ho provato anche in bici, è un tratto lungo ma non come a Barcellona. Non è difficile, ma è tempo perso (si stima circa un secondo, ndr). L'ho provato non tanto per farlo velocemente, ma tanto per non fare errori. E' una cosa importante, non voglio cadere per guadagnare un decimo".