Quinto nel venerdì di Silverstone con la sua Aprilia, Aleix Espargaró ha commentato la penalità che dovrà scontare Quartararo domenica in gara: "Non ho nulla contro Fabio, ma è uno scherzo, qui non si perde nemmeno un secondo. Serve più omogeneità. Bisognerebbe fare in modo che si perdano almeno tre secondi come a Barcellona".

"Non dovrei essere io a parlare del long lap penalty, perché Quartararo è mio rivale diretto in classifica. Però sembra uno scherzo: qui non si perde nemmeno un secondo. A me il long lap penalty piace come penalizzazione, fa parte dello show, mi sembra ben congegnata e spettacolare, ma bisognerebbe fare in modo che si perdano almeno tre secondi, come avviene a Barcellona. Non credo sia difficile congegnare una zona di penalità più efficace. Posso capire se vieni penalizzato per un secondo e mezzo, ma così è veramente troppo poco. Inoltre Miller ha già dimostrato che si può lottare per il podio anche dovendo effettuare la penalità. Non ho nulla contro Fabio, ma bisogna fare in modo che tutto sia un po’ più omogeneo: dovremo parlarne in Safety Commission, la differenza con le altre piste è troppo grande. Noi piloti vogliamo eguaglianza".