MotoGp

Prima fila con tre moto italiane a Silverstone. Zarco (team Ducati Prima Pramac) conquista la pole a Silverstone con il nuovo record della pista (1:57.767). Alle sue spalle ci sono Vinales (Aprilia) e Miller (Ducati ufficiale). Il campione del mondo Quartararo partirà 4°, proprio davanti a Bagnaia. La gara domenica 7 agosto in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW SILVERSTONE, RIVIVI LE QUALIFICHE