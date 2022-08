Riccardo Rossi manca per soli 30 millesimi la prima fila del GP di Gran Bretagna di Moto3: il genovese scatterà quarto, subito davanti a Nepa. La pole se la prende il brasiliano Moreira, con Guevara secondo e Garcia solo undicesimo. Settimo crono per Foggia. Domenica la gara è in diretta alle 12.20 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

“E’ mancato un pelo, ce l’avevo lì”. Era lì a 30 millesimi, un’inezia, la prima fila della Moto3 per Riccardo Rossi che si è fermato al quarto posto, primo degli italiani, in un week end cominciato bene. “Tiralo fuori domani quel poco che è mancato oggi” gli fa eco Paolo Simoncelli, il suo team manager, giusto per ribadire l’ottimismo che sembra spingere il genovese fino alla griglia di partenza. E magari anche più in là.

La pole se l’è presa però Diogo Moreira, 18 anni da San Paolo, Brasile, che riporta la bandiera carioca sulla prima casella del motomondiale, 17 anni dopo dopo

Alex Barros (era il 2005 e ben altra categoria, la Motogp). Ma la sfida per il podio vede favorito soprattutto Izan Guevara che non si è smentito sistemandosi con apparente facilità sulla seconda casella dello schieramento. Uno smacco per il suo compagno di squadra, nonché attuale leader del campionato, Sergio Garcia finito tre file più indietro, con l’undicesimo tempo, a conferma del momento di affanno del pilota della Gasa Gas, non si sa se dovuto alla pressione messagli addosso da Guevara, o dalle curve del lungo tracciato inglese dove fin qui ha brillato poco.

S’è difeso, senza acuti, Dennis Foggia che scatterà dalla terza fila con il settimo tempo, ottenuto lavorando in coppia con il compagno di squadra Suzuki, sembrato a tratti più veloce del romano, ma finito alle spalle del romano (per 39 millesimi) che in campionato insegue dal terzo posto, staccato di 67 punti da Garcia. Sarà un gara di rimonta per tanti protagonisti attesi, (Sasaki con il nono tempo e McPhee col decimo sono tra questi), come Masia (rimasto incagliato nella Q1 e obbligato a partire dalla settima fila con il ventunesimo tempo), e Andre Migno che partirà di fianco a Kaito Toba e Artigas, in quinta fila.

Sarà una buona opportunità per Rossi, come già detto, ma anche per Stefano Nepa che ha agguantato il quinto tempo di fianco al connazionale. Gli altri italiani: Elia Bartolini, 23°, Nicola Fabio Carraro, 25°, Alberto Surra 27°. Stagione finita, invece per Matteo Bertelle: operato ai legamenti crociati, dopo l’incidente al Sachsenring, dovrà affrontare una lunga convalescenza.