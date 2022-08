L'australiano chiude le qualifiche di Silverstone al 3° posto e decide di celebrare la prima fila a modo suo: esegue uno spettacolare "stoppie", più lungo del solito (solleva il posteriore della moto, rimanendo in equilibrio sulla ruota anteriore). Un’esultanza tipica del pilota Ducati, in pieno stile Randy Mamola. Il GP Gran Bretagna è in diretta domenica 7 agosto alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE