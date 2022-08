Piccolo screzio nelle Libere 3 di Silverstone tra Bagnaia e Aleix Espargaró. Il pilota Ducati sta per entrare in curva nel suo giro lanciato, ma trova davanti il collega Aprilia fuori traiettoria. Lo spagnolo tra l'altro in quel momento sta girando lentamente, avendo già fatto il proprio tempo, e quindi finisce inevitabilmente per ostacolare Pecco. I due reagiscono subito con qualche gestaccio in sella, ma poi arriva il chiarimento al termine delle prove

