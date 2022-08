A Silverstone se ne vedono di tutti i colori in questo weekend di MotoGP: dopo il codone di Bastianini ispirato ai Pokemon, è la volta di un omaggio in mondovisione ai fan di "Guerre Stellari". Durante le qualifiche di Moto3 è spuntato sugli spalti uno degli Stormtrooper, i soldati dell'esercito imperiale protagonisti della mitica saga di "Star Wars". A giudicare dai selfie scattati, il costume del simpatico spettatore non è certo passato inosservato. Nemmeno al regista...

MOTOGP, LE QUALIFICHE DI SILVERSTONE LIVE