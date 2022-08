Johann Zarco rientra con il botto dopo le vacanze, stampando il giro record a Silverstone che vale anche il record della pista: "Abbiamo lavorato bene per tutto il weekend, sono carico. In gara tutti i piloti delle prime due file potranno vincere. Il contratto non l'ho ancora firmato, dovremmo sistemare tutto in Austria". Il GP di Gran Bretagna è in diretta domenica 7 agosto su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Contratto? Spero di mettere tutto a posto in Austria"

"E' fantastico arrivare così dopo una pausa, bello carico. Sono riuscito a sfruttare bene la moto, stamattina speravamo di scendere sotto l'1''58 ma sono caduto e alla fine siamo riusciti a mettere insieme il giro nelle qualifiche. Abbiamo lavorato bene per tutto il weekend, il ritmo gara è buono anche se vorrei avere più margine per stare con gli altri e poter lottare. Sono felice di aver sfruttato il momento perfetto in qualifica, avevo davanti Miller e Quartararo e questo mi ha aiutato. In gara tutti i piloti che sono nelle prime due file saranno in grado di lottare per la vittoria. Non ho provato ancora il nuovo codino, sinceramente non so come vada. Il contratto? Non l'ho ancora firmato, dovremmo mettere tutto a posto in Austria".