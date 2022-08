L'amministratore delegato del gruppo Pramac, ospite a Talent Time, ha parlato del suo debole per Andrea Iannone: "Mi spiace per tutto quello che sta passando, si merita un'altra chance - ha detto Campinoti -. Nel 2024 nel mio team? Sarebbe una sfida bellissima, ma non sono solo io a decidere: se fosse per me direi di sì, in pochi hanno il suo talento". Il pilota abruzzese oggi sta ancora scontando la squalifica (che scadrà nel 2023) dopo la positività a un controllo antidoping nel 2019

