MotoGp

Nonostante l'ottavo posto nel GP Gran Bretagna, Quartararo resta in testa al Mondiale con 180 punti, davanti ad Aleix Espargaró a quota 158. Con la vittoria a Silverstone, Bagnaia guadagna una posizione: adesso Pecco è 3° con 131 punti (ha rosicchiato 17 punti a Quartararo, si trova a -49). Anche Bastianini guadagna una posizione in classifica: Enea supera Zarco (caduto in gara) e sale al 4° posto con 118 punti (-62 dalla testa del campionato). Prossimo appuntamento il 21 agosto in Austria GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA