Grazie a un ultimo giro da urlo, Augusto Fernandez conquista il GP di Gran Bretagna e sale in vetta al Mondiale di Moto2. Sul podio con lo spagnolo anche Lopez e Dixon. Quarto Ogura, sesto Vietti che per la prima volta non è più leader in Campionato. Dodicesimo Arbolino

L’avrebbe meritata la vittoria, dopo avere condotto in testa tutta la gara. Fino a due giri dal termine, poi l’aggressività di un coriaceo Fernandez ha avuto la meglio sulla fresca esuberanza di Alonso Lopez, il “purosangue” portato in gara quest’anno da Luca Boscoscuro (grandi doti da talent scout) team manager della Speed Up che in passato ha rilanciato Fabio Quartararo. L’avrebbe meritata per aver resistito nel finale al talento di un pilota più strutturato ed esperto, in lotta per il titolo (tra

loro due ci sono 116 punti di differenza in classifica). Ma il secondo posto resta una grandissima soddisfazione per il ventunenne di Madrid che scattava dalla terza fila e alla fine ha esultato come se avesse vinto.

Questo risultato, come preventivato, cambia faccia al campionato dove

Celestino Vietti deve cedere il testimone a Fernandez e per due punti anche ad Ogura, oggi finito al quarto posto che gli vale il secondo nel mondiale. Celestino ha dovuto scontare una penalità per un’ingenuità in prova (ha saltato la fila nelle prove di partenza a fine turno). Nel long lap ha persino rischiato di scivolare: sarebbe stato un disastro. Adesso il piemontese insegue staccato di 15 punti, la corsa al titolo è quindi apertissima, ma serve ritrovare il passo di inizio stagione. Anche perché

la concorrenza è sempre più agguerrita.

Fernandez vive un momento ideale, è in forma perfetta e motivato. Ma anche Ogura è un brutto cliente. Il giapponese ha chiuso al quarto posto, liberandosi di un aggressivo Canet nel finale. Vietti invece non è mai stato della partita per il podio. Gara da archiviare anche per Tony Arbolino, che ha patito la caduta di Arenas, chiudendo la gara al dodicesimo posto. Per la cronaca non hanno tagliato il traguardo anche Ramirez, Beaubier e Van de Goorbergh. Fuori dai punti tutti gli altri italiani: Dalla Porta 17°, Zaccone 18°, Antonelli 19° e Corsi 20°.