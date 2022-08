Tanta gioia per Dennis Foggia al termine della trionfale gara di Silverstone, che lo rimette in gioco per il Mondiale a -42 da Garcia: "Sono tornato sul podio con una vittoria, era il nostro obiettivo. Ho dato tutto all'ultimo giro, è stato incredibile. Ora testa sulla seconda parte della stagione"

Le statistiche della vittoria di Foggia

Per Dennis Foggia è l'ottava vittoria in Moto3, la seconda di quest'anno: eguaglia Maverick Viñales, Danny Kent, Alex Rins, Jorge Martín al 4° posto di tutti i tempi in Moto3. Per il romano è anche il 20° podio in Moto3 (5° quest'anno) in cui eguaglia Luis Salom, Brad Binder, Jorge Martín al 5° posto di tutti i tempi in Moto3. E' la seconda vittoria consecutiva di un pilota italiano a Silverstone dopo Fenati l'anno scorso: fino al 2021 nessun italiano aveva mai vinto in Moto3.