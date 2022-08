Maverick Vinales fa segnare il miglior tempo nel warm up di Silverstone. Dietro di lui le Suzuki di Rins e Mir, poi Bezzecchi e Quartararo. Sesto Aleix Espargaró, che è rimasto tanto in pista per verificare le condizioni del piede dopo la brutta caduta di sabato: si sente meglio e parteciperà alla gara. Bagnaia 12° con la Ducati. Il GP di Gran Bretagna è in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA