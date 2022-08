Nel 2023 partenza e arrivo sul rettilineo Hamilton

Nel 2023, rispetto al Gran Premio di questa stagione, il paddock della MotoGP tornerà inoltre nell'International Paddock e nell'iconico complesso del Silverstone Wing (non accadeva dal 2012). Partenza e arrivo saranno dunque collocati al rettilineo Hamilton, omaggio al pluricampione del mondo in F1, con Abbey come curva 1. Il trasferimento accanto al rettilineo di Hamilton, consentirà alla MotoGP di organizzare un evento ancora più sostenibile: il paddock richiederà una quantità significativamente inferiore di infrastrutture temporanee, utilizzando meno energia rispetto a quella utilizzata in questa edizione del GP.